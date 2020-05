Bronił siebie i żony przed opryszkami, jednego postrzelił. Zbigniew Ziobro polecił uwolnić go z aresztu

"Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił natychmiastowe uchylenie aresztu stosowanego wobec mężczyzny. Polecił również wszcząć postępowanie wyjaśniające, w jaki sposób doszło do przedstawienia zarzutów osobie działającej w ramach obrony koniecznej . Prokurator Generalny uważa, że w takich sytuacjach osoby te nie powinny ponosić konsekwencji w myśl zasady, że broniący się nie mogą być karani za skuteczną obronę. (...) Państwo powinno zawsze stać po stronie osób, które odpierają bezprawne zamachy na ludzkie życie" - czytamy w stanowisku Prokuratury Krajowej, przesłanym w odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski.

Interwencja ministra to efekt presji środowiska posiadaczy broni palnej , którzy wysyłali apele do Ministerstwa Sprawiedliwości . Wirtualna Polska i magazyn Interwencja w telewizji Polsat nagłośniły sprawę. Jeszcze kilka dni temu prowadzący sprawę prokuratorzy nie chcieli słyszeć o zmianie zarzutów. Adwokat mężczyzny zbierał nowe dowody, aby spróbować uwolnić podejrzanego.

Katowicka dzielnica slumsów. Strzały na ulicy

Krzysztof S., 54-letni inkasent energii elektrycznej, idąc z żoną Gabrielą do sklepu, spotkał na ulicy dwóch opryszków uzbrojonych w kije i kastety. Zaatakowali małżeństwo. Po jednym z ciosów kobieta osunęła się na ziemię. Wówczas Krzysztof S. sięgnął po czarnoprochowy pistolet Colt. Strzelił trzy razy na postrach. Za czwartym razem trafił napastnika w nogę.

Incydent z 21 marca media początkowo opisywały jako gangsterskie porachunki. Gdy na miejscu zjawiła się policja, brat rannego napastnika zaatakował policjanta i również został postrzelony. Sam Krzysztof B. po strzelaninie uciekł do domu, następnego dnia został zatrzymany przez policyjnych antyterrorystów. Przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa.

Sceny rozegrały się na ulicy Wodnej w Katowicach. Te okolice nazywane są katowickimi slumsami. Świadkowie, którzy w trakcie zdarzenia wylegli na balkony, opowiadali że Krzysztof B. zaczął strzelać bez opamiętania, do przypadkowych osób.

Okazało się, że tak naprawdę tłem zatargu była niechęć mieszkańców do Krzysztofa S. i jego małżonki. Mężczyzna nie pochodzi, że Śląska. Zdarzało się, że kiedy wychodził na ulicę, w jego stronę leciały wulgarne wyzwiska. Wielokrotnie uszkadzano jego samochód. Za szybą sprawcy zostawiali kartkę z narysowanym wisielcem. Ponieważ chuligani kilkakrotnie szukali zaczepki z Krzysztofem S., ten kupił do obrony pistolet czarnoprochowy (broń nie wymaga zezwolenia).

Adwokat bezsilny. "System z bohatera robi przestępcę"

- To była obrona przed atakiem, a nie usiłowanie zabójstwa. Pan Krzysztof strzelał z bliskiej odległości, mógł strzelić napastnikowi w pierś. Strzelał jednak w ziemię, a trafił napastnika, bo ten zbliżał się, aby ponowić atak - przekonuje Wojciech Zięba, obrońca Krzysztofa S. Podkreśla, że właśnie jego klient został potraktowany najsurowiej. Napastnicy do niedawna cieszyli się wolnością. Ze względu na zagrożenie epidemiczne policja opóźniała przyjęcie zawiadomienia o napaści. Potem wyszło na jaw, że jeden z nich jest poszukiwany do odbycia kary w więzieniu.