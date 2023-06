"Bronią interesów". Niemieckie media krytykują Polskę

Zdaniem "Tageszeitung" kompromis migracyjny jest "bezwartościowy". Zapis zobowiązujący kraje odmawiające przyjęcia uchodźców do świadczeń finansowych "niczego nie zmienia". "Nie wiadomo, czy takie kraje po prostu nie odmówią wpłat" - zastanawia się komentator "TAZ" Frederik Eikmanns, przypominając wypowiedź ministra do spraw UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który nazwał to rozwiązanie "absurdalnym pomysłem". Komentator zwrócił uwagę na to, że Polska finansuje swoich funkcjonariuszy uczestniczących w pracach Frontexu i może zadeklarować to świadczenie jako wkład w rozwiązanie problemu migracji.