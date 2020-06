Broń hipersoniczna. Władimir Putin podkreśla, że Rosja zostawiła innych daleko w tyle

Rosja – jako pierwsza – ma broń hipersoniczną

Co to jest broń hipersoniczna?

Broń hipersoniczna to najnowocześniejszy typ uzbrojenia. Jest szybsza niż dźwięk, osiąga prędkość ponad Mach 5. To nie wszystko. Broń hipersoniczna jest niesamowicie celna – trafia do celu z dokładnością do kilku metrów. W tym momencie jest też niepokonana - obecnie w żadnym kraju na świecie nie ma systemu obrony przed tymi super szybkimi pociskami. Radary mają problem z wykryciem manewrujących pocisków