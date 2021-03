Brodnica. Auto wjechało do rowu. Matka z dziećmi w szpitalu

W sobotę na drodze wojewódzkiej nr 554 doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy wjechał do rowu. Poszkodowani zostali matka z dwójką dzieci. Całą trójkę przetransportowano do szpitala.

Brodnica. Auto wjechało do rowu. Matka z dziećmi w szpitalu Źródło: Getty Images