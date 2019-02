Brexit: Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dopiero za dwa lata? Pomysł mają popierać przywódcy państw członkowskich UE

Według brytyjskiego dziennika “Guardian”, który powołuje się na swoje źródła unijne, brexit może zostać przełożony aż do 2021 roku. Jednak o takie rozwiązanie musiałaby wnioskować premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Gazeta uważa, że członkowie Unii Europejskiej (UE) powinni poprzeć ten pomysł.

Brexit: Wyjście Wielkiej Brytanii z UE za dwa lata na wniosek May?

Gdyby Wielka Brytania wyszła z UE bez umowy ze Wspólnotą, zdecydowanie zaszkodziłoby to gospodarce zarówno brytyjskiej, jak i unijnej i zdają sobie sprawę z tego obie strony. Z drugiej strony Brytyjczycy nie chcą za bardzo opóźniać brexitu, ponieważ nie planują brać udziału w majowych wyborach do europarlamentu.

Zdaniem “Guardiana”, “unijni przywódcy są sfrustrowani postawą brytyjskich negocjatorów, którzy, wedle relacji, przyjeżdżają na rozmowy bez żadnych konstruktywnych propozycji”. Ma to sprawić, że Theresa May złoży wniosek o opóźnienie brexitu nawet do 2021 roku.

- Mówi się o przedłużeniu artykułu 50., tak jakby rozwiązywało to problem, co oczywiście jest nieprawdą. To tylko odroczenie decyzji. W pewnym momencie musimy ją jednak podjąć — mówiła premier May.