Brexit: Theresa May ugięła się pod presją ministrów. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie przesunięte?

Brexit: Theresa May ugięła się pod presją ministrów. Czy będzie zmuszona przyłożyć finalną datę wyjścia Wielkiej Brytanii Europejskiej

Wszystko wskazuje na to, że premier Theresa May będzie musiała przełożyć finalną datę Wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szefowa brytyjskiegorządu obiecała głosowanie nad opóźnieniem brexitu, ale mimo to wierzy, iż data 29 marca 2019 jest nadal prawdopodobna. Przypominamy, że podczas wtorkowego wystąpienia w parlamencie brytyjska premier zaznaczyła, że nadal ma nadzieję na zatwierdzenie wynegocjowanych do tej pory warunków brexitu przez Izbę Gmin. Chodziło o głosowanie, które przełożono na 12 marca 2019 roku. W sytuacji, gdy Izba Gmin nie zaakceptuje tych ustaleń, Theresa May będziesz zmuszona opóźnić wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Nie jest to jednak jedyny czynnik podnoszący presję.