Brexit: Theresa May przyznała, że Izba Gmin może zablokować wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Brexit: Theresa May przyznała, że parlamentarzy blokować będą brexit. Czy taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny niż wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy?

Według informacji podanych przez agencję Reuters premier Theresa May w swoim poniedziałkowym przemówieniu posunie się do odważnego stwierdzenia. W swojej wypowiedzi Stoke-on-Trent ma stwierdzić, iż scenariusz, w którym parlamentarzyści blokowaliby brexit, jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny niż wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Przypominamy, że 15 stycznia 2019 roku Izba Gmin będzie głosować nad umową w sprawie brexitu, którą wynegocjował rząd Theresy May. Jest jednak całkiem prawdopodobne, iż rząd to głosowanie przegra. W takim wypadku jednym z rozwiązań będzie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy (twardy brexit). Planowo do brexitu ma dojść 29 marca.