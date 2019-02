Brexit. Theresa May po rozmowach w Brukseli: osiągnęliśmy postęp, rozmowy będą kontynuowane

Trwają negocjacje ws. brexitu. W środę w Brukseli szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i brytyjska premier Theresa May omówili jaką rolę mogłyby odgrywać alternatywne porozumienia. Chodzi głównie o sprawę backstopu w sprawie Irlandii Północnej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Brexit. Rozmowy premier Wielkiej Brytanii Theresy May (L) i przewodniczącego KE Jean-Claudea Junckera (P) (PAP/EPA)

Brexit. May: czas jest kluczowy i w interesie obu stron jest, aby, gdy dojdzie do opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, odbyło się to w uporządkowany sposób

Rozmowy w sprawie brexitu utknęły w martwym punkcie, gdy 15 stycznia Izba Gmin odrzuciła umowę wynegocjowaną przez premier Theresę May z Unią Europejską. Tym samym brytyjska premier została upoważniona do renegocjacji porozumienia. W środę obyło się kolejne spotkanie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claudea Junckera z Theresą May.

We wspólnym oświadczeniu przywódcy podkreślili, że ich rozmowy były konstruktywne. Wezwali przy tym zespoły negocjacyjne do dalszego poszukiwania odpowiednich rozwiązań "w pozytywnym duchu". Rozmowa dotyczyła tego, jakie mogą być gwarancje w odniesieniu do mechanizmu awaryjnego w sprawie granicy irlandzkiej, aby kolejny raz podkreślić jego tymczasowy charakter, jednocześnie dając obu stronom pewność prawną – podaje PAP.

- Czas jest kluczowy i w interesie obu stron jest, aby, gdy dojdzie do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, odbyło się to w uporządkowany sposób. Tak więc osiągnęliśmy postęp – powiedziała Theresa May w rozmowie z dziennikarzami po spotkaniu z szefem KE, cytowana przez tvn24.pl.

Brexit: "rozważenie procesu" ws. alternatywnych porozumień mogących zastąpić backstop

Jean-Claude Juncker i Theresa May omówili w środę w Brukseli rolę, jaką mogłyby odgrywać alternatywne porozumienia, aby w przyszłości zastąpić kontrowersyjny dla Brytyjczyków backstop w sprawie Irlandii Północnej.

Jak podaje PAP, Brytyjczycy domagają się wiążących prawnie gwarancji, że backstop będzie tymczasowy, ale UE nie chce słyszeć o wyznaczeniu końcowej daty jego obowiązywania, bo wówczas nie miałby on charakteru polisy ubezpieczeniowej na wypadek niepowodzenia rozmów w sprawie przyszłych relacji między UE a Wielką Brytanią.

Szef Komisji Europejskiej i premier Zjednoczonego Królestwa potwierdzili, że po brexicie chcą uniknąć twardej granicy między pozostającą w UE Irlandią a będącą częścią Wielkiej Brytanii Irlandią Północną. Strony wyraziły także przywiązanie do poszanowania integralności rynku wewnętrznego Wspólnoty i Zjednoczonego Królestwa.