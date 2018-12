Brexit: Polacy boją się wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Brexit: Polacy boją się, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pociągnie za sobą negatywne skutki na naszego kraju.

Brexit – Polacy boją się negatywnych skutków

Świadomość wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej budzi w Polakach mieszane uczucia. Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” ujawnił, że ponad 60% ankietowanych boi się negatywnych skutków brexitu dla Polski. Na pytanie o to, jakie skutki będzie mieć opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię aż 61,2% respondentów odpowiedziała, że negatywne. Zdaniem 10% ankietowanych uważa, iż może mieć to pozytywne skutki dla naszego Kraju, a ponad 15% twierdzi, że nie wywoła żadnych skutków. 13,5% nie wie, co o tym myśleć. Warto zwrócić uwagę na fakt, że większy niepokój odnośnie brexitu wykazują kobiety. Aż 67% Polek uważa, że iż odbije się on negatywnie na Polsce. Podobne poglądy wykazuje 52% mężczyzn.