Brexit: Niemcy przygotowują się do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Biznesmeni obciążą kosztami Brytyjczyków

Brexit: Niemcy przygotowują się do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Niemieccy biznesmeni chcą przerzucić koszty wyjścia Wysp z UE na Brytyjczyków.



Brexit — Niemcy obciążą kosztami Brytyjczyków

Menadżer sprzedaży w Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co., Axel Kiehne, oznajmił, że bez względu na to, czy dojdzie do twardego brexitu, niemieckie firmy nie zamierzają płacić za jego skutki. Zaznaczył, iż to właśnie brytyjskie firmy powinny pokrywać związane z nim koszty. Identycznego zdania jest lokalna izba handlu, świadoma konieczności dostosowania cen do nowej sytuacji. Swoje stanowiska uzasadnia faktem, że wzrost kosztów eksportu do Wielkiej Brytanii jest jednym z konsekwencji brexitu. O to, że wprowadzenie ceł pozbawi firmę marż, obawia się także szef eksportera żywności. Przypominamy, że brytyjskie komponenty po brexicie nie będą już dłużej klasyfikowane jako pochodzące z Unii, przez co mogą stracić status wolnych od ceł w relacjach z państwami partnerskimi. Ponadto, pozyskiwanie systemów IT dla firm od wykonawców w Wielkiej Brytanii, może zacząć naruszać unijne reguły wymiany danych. Z dodatkowym kosztem, w postaci wiz, ma również wiązać się wysyłanie pracowników na Wyspy. Niemieckie firmy nie bez powodów boją się zaburzeń także w transporcie, szczególnie jeżeli dojdzie do brexitu bez umowy.