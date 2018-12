Brexit: May wykluczyła wcześniejsze wybory i drugie referendum ws. wyjścia z UE

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May wykluczyła w środę przedterminowe wybory parlamentarne i drugie referendum ws. Brexitu. Jak zasugerował jej rzecznik może ona jednak zapowiedzieć odejście ze stanowiska przed kolejnymi wyborami, aby uzyskać poparcie swojej partii – podaje PAP.

Brexit: Theresa May

W środę premier Wielkiej Brytanii Theresa May wzięła udział w cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi w Izbie Gmin, pomimo przygotowań do głosowania nad wotum zaufania dla niej. Premier odrzuciła jednak pytanie lidera partii opozycyjnej, Pracy Jeremy'ego Corbyna, o to, jakie ustępstwa udało jej się wynegocjować w trakcie wtorkowych spotkań m. in. z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Rozmowy dotyczyły tematu Brexitu.

May: największym zagrożeniem dla ludzi i tego kraju nie jest wyjście z Unii Europejskiej, ale rząd Corbyna

Theresa May na sesji tłumaczyła, że Corbyn "nie jest zainteresowany" wynikiem jej negocjacji, bo zapowiedział głosowanie przeciwko wypracowanemu przez nią porozumieniu niezależnie od ostatecznych ustaleń, co według niej wynika z tego, że kieruje się wyłącznie interesem swojej partii.

"Corbyn powinien być szczery z ludźmi. Brexit nie mógłby go obchodzić mniej. To, czego chce, to doprowadzenie do upadku rządu, stworzenie niepewności, zasianie podziałów w społeczeństwie i krachu gospodarczego. Największym zagrożeniem dla ludzi i tego kraju nie jest wyjście z Unii Europejskiej, ale rząd Corbyna" – podkreśliła Theresa May, cytowana przez PAP.

May poda się do dymisji po Brexicie, by zyskać poparcie swojej partii?

Po przemówieniu Theresy May jej rzecznik powiedział, że posłowie, którzy będą głosowali nad wotum nieufności dla szefowej Partii Konserwatywnej, "nie będą głosowali nad tym, kto poprowadzi partię do kolejnych wyborów, ale nad tym, czy zmiana lidera jest rozsądna na tym etapie negocjacji ws. Brexitu".

Według spekulacji komentarz może odnosić się do pojawiających się informacji, że wielu torysów zaoferowało warunkowe poparcie dla May w wieczornym głosowaniu, jeśli zapowie ona swoje odejście z urzędu w pierwszej połowie przyszłego roku, po planowanym na marzec Brexicie. Rzecznik jednak zaprzeczył, że May poda konkretną datę swojego planowanego odejścia – podaje PAP.

Według telewizji BBC i tygodnika "Spectator" poparcie dla obecnej liderki torysów zadeklarowało ponad 158 posłów, a tylu głosów potrzebuje May, by przetrwać wieczorne głosowanie. Media zwracają jednak uwagę, że deputowani będą głosowali anonimowo, więc ich publiczne deklaracje mogą odbiegać od prawdy. Jeśli jednak wygra, to zgodnie z partyjnymi przepisami, będzie nieusuwalna z pozycji szefowej partii przez kolejne 12 miesięcy.