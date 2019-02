Brexit: kolejna szansa na przełamanie impasu ws. wyjścia w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Brexit ciągle wzbudza wiele kontrowersji. W czwartek w Brukseli obędzie się spotkanie przewodniczącego Komisji Europejskiej z premier Wielkiej Brytanii. Kolejna rozmowa ma pomóc w przełamaniu impasu w rozmowach ws. brexitu.

Brexit: negocjacje w martwym punkcie

Rozmowy w sprawie brexitu utknęły w martwym punkcie, gdy 15 stycznia Izba Gmin odrzuciła umowę wynegocjowaną przez premier Theresę May z Unią Europejską . Głównym powodem takiej decyzji był sprzeciw wobec tzw. backstopu. Mechanizm ten poprzez czasowe pozostanie Zjednoczonego Królestwa w unii celnej z UE, ma przeciwdziałać powrotowi granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Izba Gmin tym samym upoważniła premier May do renegocjacji porozumienia ws. brexitu. Na to z kolei nie chcą się zgodzić przedstawiciele 27 krajów Wspólnoty oraz unijnych instytucji.