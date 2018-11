Brexit jak atak terrorystyczny. Brytyjska armia szykuje się do akcji

Grupa 20 oficerów, którzy zajmują się współpracą z policją w razie zamachów terrorystycznych, została postawiona w stan gotowości. Mają przygotować plan działań na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy regulującej brexit.

Dziennik "The Times" ujawnił w poniedziałek, że oficerowie nadzorujący Operację Temperer, otrzymali w ubiegłym tygodniu rozkaz, by zintensyfikować przygotowania do ewentualnego kryzysu, który może się pojawić po 29 marca przyszłego roku. Zespół, którego siedziba mieści się w Andover w Hampshire, ocenia, jak wojsko może pomóc policji w utrzymaniu porządku publicznego.