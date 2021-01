Brexit. Brytyjczycy tęsknią już za UE? Zaskakujące wyniki sondażu

Wielka Brytania razem z Unią Europejską zawarły w ostatnich dniach porozumienie ws. przyszłych stosunków. Mimo to większość ankietowanych jest za powrotem do UE. Za tą opcją opowiedziało się 44 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 38 proc. osób. 19 proc. respondentów stwierdziło, że nie wie, czy chce powrotu do UE.