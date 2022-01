Brejza zapowiada. "Dziś powrócę, bądźcie czujni"

Krzysztof Brejza przekazał w mediach społecznościowych, że w sobotę powróci do komisji śledczej Amber Gold. Nie określił jednak, co miał dokładnie na myśli. Senator KO to jedna z osób, które były inwigilowane oprogramowaniem Pegasusem. Opozycja domaga się powołania komisji śledczej w tej sprawie.