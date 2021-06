Brejza: Po przesłuchaniu Staroń politycy PiS szeptali w kuluarach: "Tragedia" [WYWIAD]

- Obserwując skalę przecieków z prywatnych kont mailowych najważniejszych polityków - państwo nie zdało tego egzaminu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie istnieje, minister Mariusz Kamiński politycznie się nie udziela. To jest paradoks, bo PiS budowało się jako ugrupowanie specjalistów od służb. Rzekomych propaństwowców, dla których bezpieczeństwo stanowiło perłę w koronie programowej. Tymczasem król jest nagi. To jest efekt likwidacji delegatur ABW, czystek w SKW, pozbywania się doświadczonych agentów. Trudno teraz powiedzieć, kto za co odpowiada w kwestii bezpieczeństwa w sieci. Już nie wiem, co gorsze. To, że oni odmalowują stare czołgi T-72 czy to, że zmarnowali sześć lat na polu cyberbezpieczeństwa, a maile ministra Michała Dworczyka latają od Syberii po Kamerun. Biorąc pod uwagę położenie geopolityczne Polski, to jest koszmar.