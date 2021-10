Brazylijczycy wyszli na ulice. Mają dość polityki Bolsonaro

Kontrowersyjny polityk cieszy się coraz mniejszym poparciem społecznym, na co wpływa ma nie tylko jego polityka zdrowotna. Brazylia zmaga się z ogromnym problemem suszy, z której skutkami rząd sobie nie radzi. W ostatnich wystąpieniach Jair Bolsonaro powtarza wezwanie do obywateli, by w obliczu problemów energetycznych i wodociągowych zrezygnowali z korzystania z wind i częstych pryszniców.