Brazylia. Rośnie bilans ofiar osunięcia się bloku skalnego do jeziora

Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych osunięcia się bloku skalnego do jeziora Furnas w Brazylii. Lokalna policja przekazała, że w wyniku zdarzenia zginęło 10 osób. W niedzielę informowano o 6 ofiarach, jednak wówczas wciąż jeszcze trwała akcja ratunkowa na miejscu tragedii. Według wstępnych ustaleń wszystkie ofiary to obywatele Brazylii w wielu od 14 do 68 lat.