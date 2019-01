Brazylia: Prezydent Jair Bolsonaro zniósł zakaz kupowania broni palnej

Brazylia: Jair Bolsonaro, nowy prezydent, zniósł zakaz kupowania broni palnej. Podpisał dekret, na mocy którego przy zakupie broni nie będzie obowiązywać część restrykcji.

Brazylia: Jair Bolsonaro znosi zakaz kupowania broni palnej

W ostatnim czasie w północno-wschodniej Brazylii odnotowano więcej przypadków agresji i przemocy niż zazwyczaj. Bolsonaro chce zwalczyć przemoc poprzez zaostrzenie ustawodawstwa. - Chcemy pokazać porządnym ludziom, po czyjej stronie jest władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza. Do tego potrzebne są właściwe mechanizmy, aby służby bezpieczeństwa mogły udzielić właściwej riposty - oświadczył prezydent Brazylii.

W Brazylii dochodzi do największej liczby zabójstw i morderstw na świecie. W 2018 roku zamordowano prawie 64 tysiące osób, co daje 175 ofiar dziennie.

Brazylia: Kontrowersje wokół osoby Jaira Bolsonaro

Jair Bolsonaro został zaprzysiężony na prezydenta Brazylii 1 stycznia. Skrajnie prawicowy polityk uchodzi za bardzo kontrowersyjnego. Opowiada się m.in. za rozszerzeniem praw do posiadania broni i zaostrzeniem kodeksu karnego. Pozytywnie wypowiada się na temat czasów dyktatury wojskowej w Brazylii (1964-1985). Przeciwnicy oskarżają go o rasizm, seksizm i homofobię. Ma też negatywny stosunek do aborcji.