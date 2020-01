Brazylia. Minister kultury zwolniony za splagiatowanie Goebbelsa

Frazy żywcem wyjęte z przemówienia Josepha Goebbelsa, w tle muzyka ulubionego kompozytora Hitlera. Takie wideo zamieścił na Twitterze prawicowy minister kultury Brazylii Roberto Alvim. Został zdymisjonowany.

Alvim odpowiedział na zarzuty inspiracji Goebbelsem twierdząc, że jego lewicowi krytycy niesłusznie wiążą go z nazistą i jego przemówieniem.

"Całe moje przemówienie było oparte o nacjonalistyczny ideał brazylijskiej sztuki i zbieg okoliczności sprawił, że JEDNO zdanie było podobne do przemówienia Goebbelsa. Nie cytowałem go i NIGDY bym tego nie zrobił (...). Ale zdanie to samo w sobie jest perfekcyjne" - napisał minister.