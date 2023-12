Braun wywołał skandal. Kaczyński chce dymisji Hołowni

Polityk oznajmił, że złe wrażenie po incydencie mogłaby zatrzeć dymisja marszałka Szymona Hołowni. - Bo to jest jeden wielki show, a nie Sejm. To po prostu cyrk. Cały cel tej działalności, która ma podważyć system demokratyczny, bo taki jest cel i naszą cywilizację, sprowadza się do tego, by zrobić z tego show, widowisko, by ta część społeczeństwa, która tego oczekuje, może nie ta mająca największe możliwości umysłowe, była mamiona - skwitował.