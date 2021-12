Braun i Winnicki w ministerstwie. Andrusiewicz ostro komentuje. "Skandaliczne zachowanie"

- Zostałem nazwany przez pana posła Brauna bandytą - podkreślił. Dodał, że nie robi to na nim wrażenia i nie będzie kierował sprawy do sądu, ale dziś zostanie wystosowane pismo do pani marszałek Sejmu w tej sprawie. - Na drodze postępowania sejmowego tak tego nie zostawimy - podkreślił.