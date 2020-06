Brat Łukasza Szumowskiego komentuje aferę. "Ciśnienie się podnosi"

Brat Łukasza Szumowskiego: rozważam podjęcie kroków prawnych

- Kiepsko się z tą sytuacją czuję, tym bardziej że moim zdaniem została ona wykreowana, by realizować jakieś potrzeby lub cele. Nie do końca rozumiem, jakie. Mogę się domyślać, że staliśmy się narzędziem większej gry politycznej - zauważył brat Łukasza Szumowskiego.

Biznesmen jest przekonany, że "żadnych naruszeń nie było". - I sądzę, że gdybym odszedł teraz ze stanowiska prezesa, to rynek by to bardzo źle odebrał. (...) Nie podoba mi się to wszystko, tym bardziej, że to jest nie tyle atak na mnie i moją działalność biznesową, ile na mojego brata - podkreślił Marcin Szumowski.