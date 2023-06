Brała udział w tajnych spotkaniach UE. Będzie pracować dla Putina

Wybrała Putina. Była szefową MSZ w Austrii

Karin Kneissl ujawniła, że będzie kierować think tankiem o nazwie GORKI - Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (Obserwatorium Geopolityczne dla Kluczowych Zagadnień Rosji). "Nowy think tank ma na celu znalezienie akademickich odpowiedzi na bieżące pytania polityczne". Ma siedzibę na Uniwersytecie w Petersburgu