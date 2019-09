Brak przeprosin za "skandaliczne" słowa senatora o Aleksandrze Dulkiewicz. Politycy oburzeni

Choć zazwyczaj prezydent Gdańska i politycy PiS są w kontrze, w tej sprawie jest inaczej. Wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Bonkowski miał przeprosić za "frau Dulkiewicz", ale tego nie zrobił. Nawet przedstawiciele partii rządzącej przyznają, że są "zdruzgotani postawą senatora".

Wróciła sprawa z lipca, kiedy senator Waldemar Bonkowski podczas debaty w Sejmie powiedział o prezydent Gdańska "frau Dulkiewicz". Stwierdził, że w mieście uprawiana jest "proniemiecka polityka". Grupa senatorów złożyła wniosek o ukaranie polityka, a marszałek Stanisław Karczewski się do niego przychylił. We wtorek senacka komisja regulaminowa ukarała go naganą - informuje "Gazeta Wyborcza".