Brak klepsydry Karola Modzelewskiego w Sejmie. "Karygodne niedopatrzenie"

W parlamencie nie zawisła klepsydra prof. Karola Modzelewskiego. Informację w przeddzień pogrzebu byłego senatora przekazała jego rodzina. "To karygodne niedopatrzenie" – uważają politycy opozycji. Kancelarie obu izb parlamentu podkreślają, że nie dostały żadnej korespondencji w tej sprawie.

Parlament: nie było próśb ws. klepsydry

Bałagan i (oby) brak złej woli

– Jeśli do tego faktycznie doszło, to jest to karygodne. Po pierwsze, profesor Modzelewski nie był włączony w bieżący spór polityczny, nie wzbudza więc niczyjej niechęci. Po drugie, to człowiek o niesamowitych dokonaniach z punktu widzenia historii walki o wolność Polski. Uczczenie jego pamięci jest czymś naturalnym – zaznacza posłanka. I przypuszcza, że brak klepsydry profesora to wynik bałaganu jaki zapanował w kancelariach parlamentu po wymianie niemal wszystkich osób decyzyjnych.

W to, że mamy do czynienia z niedopatrzeniem, a nie celowym działaniem chce też wierzyć rzecznik PSL-u. Jakub Stefaniak mówi w rozmowie w WP, że nie wyobraża sobie, żeby ktoś zrobił to specjalnie.

– Jestem w stanie uwierzyć, że było to jakieś niedopatrzenie. I życzę sobie, aby tak właśnie było. A jeśli nie jest to niedopatrzenie, to jest takie powiedzenie, że „dobro wraca”, no więc i zło chyba też.