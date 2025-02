Bracia Tate nie są "mile widziani" na Florydzie

Rumuńska prokuratura poinformowała w czwartek, że zatwierdziła wniosek Andrew Tate'a, amerykańskiego influencera, na którym ciążą zarzuty o handel ludźmi, o wyjazd z kraju. Lokalne media podały, że Tate wraz ze swoim bratem Tristanem wylecieli prywatnym samolotem do USA.

Także w czwartek do sprawy odniósł się gubernator stanu Ron DeSantis. - Floryda nie jest miejscem, w którym takie osoby są mile widziane - powiedział. Republikanin zaznaczył ponadto, że sprawie przygląda się także prokurator stanowy, "który sprawdza możliwości prawne, żeby poradzić sobie z tą kwestią".

DeSantis przyznał również, że o całej sprawie dowiedział się z mediów. - Nie wiem, jak do tego doszło. Nie byliśmy w to zaangażowani. Nie zostaliśmy powiadomieni. Dowiedziałem się o tym z mediów - wskazał wprost.

Na wypowiedź gubernatora zareagowali prawnicy braci, którzy wezwali go do podania się do dymisji. - DeSantis powinien ustąpić ze stanowiska gubernatora Florydy, jeśli ma problem z przyjmowaniem lub ochroną amerykańskich obywateli - oświadczył przedstawiciel Andrew i Tristana Tate.