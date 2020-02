Bp Jan Szkodoń opuścił archidiecezję w Krakowie. Grozi mu wydalenie ze stanu kapłańskiego

O dalszych losach biskupa z Krakowa będzie decydował Watykan. Jak informują media, bp Jan Szkodoń opuścił Archidiecezję Krakowską i grozi mu wydalenie ze stanu kapłańskiego.

Kraków. Biskup Jan Szkodoń oskarżony o molestowanie?

Kraków. Biskup Jan Szkodoń opuścił Archidiecezję Krakowską

Z mieszkania przy ulicy Kanoniczej 13 w Krakowie biskup Jan Szkodoń miał wyprowadzić się w środę, 5 lutego. Przebywał tam ostatnie kilka miesięcy. Wcześniej, długie lata mieszkał w kamienicy pod numer 19, jednak choroba zmusiła go do przeprowadzki. To właśnie we wcześniejszym mieszkaniu miało dojść do spotkań z niepełnoletnią wtedy dziewczyną.