Boże Narodzenie. Gotowe życzenia do wysłania na święta

Boże Narodzenie 2020. Jakie życzenia świąteczne wysłać bliskim na Boże Narodzenie? Coraz popularniejsze stają się krótkie życzenia, najczęściej w formie wierszyków. Nadają się do wysłania praktycznie do wszystkich, jednak ich treść trzeba dostosować do adresata. Warto pamiętać, że te życzenia bożonarodzeniowe, które prześlemy do znajomych, nie zawsze będą pasowały, by podesłać je dziadków, wujków czy przełożonego. Jeśli nie masz pomysłu na życzenia świąteczne, prezentujemy sprawdzone gotowe życzenia, wierszyki na święta. Jedne są śmieszne, inne poważne.

Share

Boże Narodzenie. Najlepsze życzenia do wysłania Źródło: Pixabay