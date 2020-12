Boże Narodzenie 2020. Życzenia świąteczne do wysłania w formie elektronicznej

Najwyższy czas, by wysłać życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. To piękna tradycja, dzięki której możemy zrobić przyjemność drugiej osobie. Nie wszyscy mają talent do układania życzeń. Nie wiesz, czego życzyć na święta? Nie masz pomysłu na życzenia bożonarodzeniowe? Z pomocą przychodzi internet. Możesz na przykład zdecydować się na krótkie rymowane życzenia świąteczne, które wyślesz w formie elektronicznej. Oczywiście nie muszą to być śmieszne wierszyki. W wielu przypadkach warto wyszukać te, które będą bardziej poważne. Poniżej kilka propozycji życzeń na Boże Narodzenie. Możesz je wysłać SMS-em, mailem, przez WhatsAppa czy Messengera.

Share

Życzenia świąteczne. Boże Narodzenie Źródło: Pixabay