Boże Narodzenie 2020. Najpiękniejsze życzenia świąteczne. Krótkie życzenia do wysłania

Boże Narodzenie. Gotowe życzenia na święta

Jesteśmy daleko od siebie, ale pamiętaj ja w to głęboko wierzę,

jeśli jest nawet jedna osoba, która tylko myślami

chce przyciągnąć do Ciebie to co najlepsze,

to na pewno wszechświat zawróci,

aby spełnić Twoje pragnienia