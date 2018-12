Boże Narodzenie 2018: Święta coraz droższe. Sprawdź, ile wydadzą polskie rodziny

Boże Narodzenie 2018: Wydatki na Święta wyniosą więcej niż w ubiegłym roku. Wyniki badań mówią same za siebie.

Boże Narodzenie 2018 - Święta coraz droższe

Nie pozostawia wątpliwości, że grudzień jest miesiącem dużych wydatków. Chociaż zdecydowana większość z nas zdaje sobie sprawę, iż przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia są kosztowne, nie każdy ma świadomość, ile dokładnie wynoszą. Średnia kwota, którą polskie rodziny przeznaczą na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia została oszacowana przez firmę Deloitte. Nie da się ukryć, że w roku 2018 z portfela ucieknie więcej pieniędzy niż miało to miejsce rok temu. Trzeba zaznaczyć, iż wydatki związane są nie tylko z prezentami dla rodziny i przyjaciół, ale także z kosztami przejazdu na spotkania z rodziną i przyjaciółmi oraz koniecznością kupna licznych artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania świątecznych dań.

Święta 2018 – dlaczego wydajemy więcej?

Przypominamy, że w 2017 roku polskie rodziny wydawały średnio o 60 zł mniej, co oznacza, że nastąpił wzrost wydatków o 6%. Badania pokazały również, że aż 53% Polaków na Święta Bożego Narodzenia w 2017 wydało o ponad 200 zł więcej, niż pierwotnie założyło. Chociaż Polakom w kwestii świątecznej „rozrzutności” nadal wiele brakuje do Brytyjczyków i Hiszpanów deklarujących wydać aż 2500 i 2100 zł, nie pozostaje wątpliwości, że wydajemy coraz więcej. Zaistniałe zjawisko związane jest z dwoma czynnikami. Pierwszym z nich są wyższe płace, a drugim podwyżki cen żywności. Przykładowo, w porównaniu do roku 2017 kilogram ryby podrożał aż o 5 złotych. Dużo więcej wyniosą nas również podstawowe produkty, takie jak chleb, jajka, masło oraz różnego rodzaju dodatki do ciast.