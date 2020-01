"Boże Ciało" z nominacją do Oscara. Piotr Gliński komentuje

"Boże Ciało" Jana Komasy ma szansę na najważniejszą nagrodę filmową. Nominację dla polskiej produkcji skomentował minister kultury Piotr Gliński.

W kolejnym tweecie dodał również, że nominacja do Oscara dla "Bożego Ciała" pokazuje, że polscy artyści mają dobre warunki do rozwoju. - To świadczy o sile polskiej kultury i polskich twórców, którzy coraz częściej docierają ze swoimi dziełami do światowej publiczności. To świadczy również o tym, że polscy artyści mają dobre warunki do rozwoju i realizacji swoich artystycznych wizji.