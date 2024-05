Boże Ciało 2024. Jest szansa na kolejny długi weekend majowy

Boże Ciało w Polsce. To ważne święto kościelne

Boże Ciało to jedno z 13 świąt ustawowo wolnych od pracy i nauki. Uroczystość należy również do kanonu świąt nakazanych, co oznacza, że wierni tego dnia powinni uczestniczyć w odbywających się w kościołach nabożeństwach. Jedną z tradycji Bożego Ciała są również odbywające się w czasie święta procesje teoforyczne, prowadzące do czterech ołtarzy.