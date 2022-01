Boss włoskiej mafii aresztowany po 20 latach. Wpadł przez Google Street View

- To nie tak, że spędzamy dni na przeglądaniu Map Google i tam szukamy zbiegów. Już wcześniej mieliśmy wiele poszlak i dowodów, które w tej sprawie prowadziły do Hiszpanii. Byliśmy na dobrej drodze, by znaleźć Gammino. Mapy Google tylko potwierdziły nasze przypuszczenia - powiedział "The Guardian" prokurator Francesco Lo Voi, który nadzorował poszukiwania gangstera.