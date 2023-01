Bosfor zablokowany. Statek z Ukrainy utknął w cieśninie

W oświadczeniu Urzędu Gubernatora Stambułu podano, że statek do przewozu ładunków suchych Palau Bayraklı MKK-1, płynący z Ukrainy do Stambułu, osiadł na mieliźnie w Cieśninie Bosfor. Wedle wstępnych ustaleń doszło do awarii steru jednostki.