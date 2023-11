Bosak chce "nieumoczonego" kandydata od PiS-u. Komentuje sprawę Witek

Polityk był pytany o to, czy czy Konfederacja dogadała się z PO ws. głosowań w Sejmie. Stwierdził jednak, że "to kłamstwo". - Nie dogadaliśmy się z Platformą Obywatelską. Zostałem wybrany do prezydium Sejmu głosami Konfederacji, PSL, Polski 2050 i PiS - powiedział Bosak.