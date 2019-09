Borkowice. Zamknięto sale lekcyjne. Przez rakotwórcze odpady

Władze gminy Borkowice z powodu nielegalnego składowiska odpadów zamknęły dwie sale lekcyjne. Rodzice chcą wysłać petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, a nauczyciele ćwiczą z dziećmi ewakuację.

850 ton łatwopalnych substancji znajduje się tuż obok szkolnego boiska w Borkowicach (woj. mazowieckie). Odpady nie są utylizowane. Lokalne władze czują się bezradne, bo koszt usunięcia odpadów przekracza roczne dochody gminy. Za usunięcie śmieci trzeba by zapłacić ok. 3,5 mln zł. Sam magazyn znajduje się na terenie prywatnym, a właściciel wynajął go komuś innemu.