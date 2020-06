Bon turystyczny 1000 zł na wakacje. Teraz odwrót w stronę 500 plus na każde dziecko

Bon turystyczny na wakacje

Andrzej Duda chciałby, aby bon turystyczny otrzymały rodziny z dziećmi. Działałoby to podobnie jak program Rodzina 500 plus. 500 zł na wakacje można byłoby otrzymać na każde dziecko.

"Bon turystyczny będzie emitowany jak 500+. To będzie 500 zł, które trafi do polskich rodzin na każde dziecko, na potrzeby wypoczynku turystycznego - na wyjazdy, kolonie, wczasy. Wszystko z tym związane" – mówił Andrzej Duda podczas wiecu wyborczego w sobotę 6 czerwca w Stalowej Woli.

Bon turystyczny - już nie 1000 plus, a 500 plus - mógłby zacząć obowiązywać już od końca lipca. Jak dowiedział się money.pl, wnioski o bon turystyczny składaliby rodzice, którzy pobierają również 500 plus. Odbywałoby się to za pomocą tego samego systemu.