sąd apelacyjny we wrocławiu

Bomber z Wrocławia. Ziobro chce kasacji wyroku

15 lat więzienia za podłożenie bomby w autobusie to zdaniem Prokuratura Generalnego zbyt niska kara. Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kasację wyroku ws. Pawła R.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Paweł R., dzięki decyzji sądu apelacyjnego, będzie mógł wyjść na wolność już po 10 latach (Agencja Gazeta, Fot: Kornelia Głowacka-Wolf)

W imieniu Prokuratora Generalnego kasację do sądu przesłał prokurator Robert Hernand. W jego ocenie sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu błędnie uznali, że zabicie pasażerów autobusu nie było celem oskarżonego.

11 kwietnia 2018 roku zmienili oni wyrok sądu niższej instancji w tej sprawie. Paweł R. został poczatkowo skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Teraz proces przed Sądem Apelacyjnym będzie wznowiony.

Bomber z Wrocławia. Sąd Apelacyjny zmniejszył wyrok

Chodzi o sprawę z 19 maja 2016 roku we Wrocławiu. Paweł R. pozostawił w autobusie linii 145 urządzenie wybuchowe z zapalnikiem czasowym i opuścił pojazd. Wcześniej zadzwonił pod numer 112 i zagroził, że jeśli nie otrzyma 120 kilogramowych sztabek złota, we Wrocławiu wybuchną 4 bomby jego produkcji.

Zobacz wideo z zatrzymania zamachowca

Do tragedii nie doszło przez przypadek. Paczką zostawioną w autobusie przez zamachowca zainteresowała się jedna z pasażerek. Poinformowała o tym kierowcę, który wyniósł torbę na przystanek. Ładunek eksplodował chwilę później, raniąc jedną osobę.