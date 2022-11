"Bomba chłodu" rusza na zachód. Kiedy atak zimy w Polsce?

Pogoda na najbliższy tydzień

We wtorek na przeważającym obszarze kraju ma być pogodnie. Jedynie na północy miejscami będzie więcej chmur i słabe opady deszczu. Zrobi się nieco cieplej. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na zachodzie i południu kraju. Wiatr wciąż będzie okresami umiarkowany, a na północy Polski dodatkowo porywisty. Najsilniejsze porywy wiatru, do 55 km/h, prognozowane są nad morzem.