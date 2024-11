Bolsonaro oskarżony o próbę zamachu stanu. W tle również morderstwo

Po przegranych wyborach w 2022 roku, Bolsonaro opuścił Brazylię i udał się do USA, co komentowano jako próbę uniknięcia odpowiedzialności. Jego zwolennicy domagali się, aby wojsko stanęło po stronie Bolsonaro, a tydzień po zaprzysiężeniu Luli, wdarli się do kluczowych budynków rządowych w Brasilii, dokonując zniszczeń.