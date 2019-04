Bolesna porażka komisji ds. reprywatyzacji. Sąd uchylił dwie decyzje

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy ul. Otwockiej 10 i Łomżyńskiej 44. To pierwsza merytorycznie uchylona przez WSA tego typu sprawa. Przewodniczący komisji Patryk Jaki stwierdził, że orzeczenie to "głupota, która poraża".

Wyrok jest nieprawomocny, w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli orzeczenie się uprawomocni, to sprawa Otwockiej 10 będzie musiała wrócić do ponownego zbadania przez komisję weryfikacyjną. Zaskarżenie sprawy do NSA zapowiedział już członek komisji Sebastian Kaleta.