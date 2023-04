Ból głowy Pentagonu. Ukraińskie zapasy skończą się do 3 maja

Jurij Ihnat, rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, nie zaprzeczył, że Ukraina cierpi z powodu wyczerpania zapasów amunicji do obrony powietrznej, ale powiedział, że nowe systemy dostarczone przez zachodnich partnerów mogą w pełni zastąpić to, co zostało zużyte. "Aby je w pełni zastąpić, potrzebujemy wielu systemów, ale nie powiem ci, ili". - przekazał w odpowiedzi dla "The New York Times".