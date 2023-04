Bójka podczas interwencji. Strażacy kopali leżącego mężczyznę

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, ale dopiero niedawno światło dzienne ujrzało nagranie wykonane przez przypadkowego przechodnia. Według raportów policyjnych, strażacy oraz ratownicy medyczni zostali wezwani do wypadku pobliżu Florida Avenue i North Captiol Street w Waszyngtonie. Gdy strażacy oceniali obrażenia poszkodowanych osób, biorących udział w zdarzeniu drogowym, na jednego z nich rzucił się mężczyzna, zadając ciosy.