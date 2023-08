Bójka na ulicy w Londynie. Nagranie trafiło do sieci

Na udostępnionym w sieci nagraniu widać, kłótnie między dwoma mężczyznami. Później osobnik w żółtej kamizelce wyłania się zza pojazdu, trzymając w ręku drewniany, długi drąg. Dochodzi do ataku. Zdenerwowany kierowca najpierw popycha strażnika miejskiego, a następnie kilkukrotnie uderza go drewnianym kołkiem, który w końcu pęka. Wtedy dochodzi do prawdziwej szarpaniny i regularnej bójki. Ta, według naocznych świadków trwała około 10 minut.