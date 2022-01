Bogdan Rymanowski kontra Tomasz Lis. Prawnicy wysyłają wezwanie przedsądowe

Pytany o komentarz do sprawy Tomasz Lis w przesłanej wiadomości napisał: "Już to kilka razy komentowałem, nie mam nic więcej do powiedzenia. Promowanie postaw antyszczepionkowych i oddawanie głosu amatorom, którzy udają ekspertów, to kliniczny przykład ubranego w szatki obiektywizmu, braku profesjonalizmu, nieodpowiedzialności i zwykłej głupoty. Nikt nigdy nie policzy, ilu przez taką głupotę i takie pseudodziennikarstwo zmarło. Na pewno wielu" – przekazał WP Tomasz Lis.