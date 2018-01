Bogdan Chazan atakuje ws. aborcji. Chce karać nawet taksówkarza

- Przerwanie ciąży jest zamachem na życie człowieka, więc każdy, kto tego zamachu dokonuje, bez względu na to, czy jest to sama kobieta, lekarz, położna, czy taksówkarz, który dowozi kobietę na zabieg, powinien ponieść konsekwencje prawne - uważa prof. Bogdan Chazan, ginekolog i położnik.

W głosowaniach nad ustawami dotyczącymi aborcji przepadł obywatelski projekt komitetu „Ratujmy Kobiety 2017” liberalizujący dostęp do aborcji. Do dalszych prac trafił za to ten likwidujący możliwość przerywania ciąży ze względu na uszkodzenie płodu, przygotowany przez Komitet Obywatelski #ZatrzymajAborcję.