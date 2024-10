Bodnar komentuje aferę majątkową. "Może doszło do pomyłki?"

- Wydaje mi się, że w tym przypadku Kingi Gajewskiej chyba nikt nie ma wątpliwości, że to była darowizna od rodziców i że być może doszło do jakiejś po prostu zwyczajnej pomyłki - mówił w TOK FM Adam Bodnar, odnosząc się do afery z oświadczeniem majątkowym posłanki KO i jej męża.