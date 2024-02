Bociany. Pierwsze osobniki przyleciały do Polski. "Może to koniec zimy?"

Pierwsze bociany w Polsce. Ptaki rozpoczęły powrót z zimowania

Mimo że do Polski powróciły pierwsze bociany, ich duży nalot do kraju następuje najczęściej od końca kwietnia do początku maja. Powrót z zimowisk rozpoczynają jednak dużo wcześniej - najczęściej w styczniu. Te, zimujące w Afryce, nim wrócą do Europy, mają do pokonania nawet 10 tysięcy kilometrów - dziennie mogą natomiast przelecieć nawet 700 km. Część osobników pozostaje również w kraju, zimując w miejscach, w których pogoda jest nieco łagodniejsza.